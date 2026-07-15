В Україні подорожчав долар: курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,55 грн, а євро – 50,86 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 15 липня, зріс на 6 копійок і складає 45,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 21 копійку і становить 51,62 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,86 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,73 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,25 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 15 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 21 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,20 гривні за один євро, таким чином національна валюта впала на 15 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що в Україні до 19 липня будуть помірні коливання курсу валют. За його словами, цю ситуацію не варто сприймати як повну стабільність, але й передумов для різкої девальвації немає.

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