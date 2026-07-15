Червень став найкривавішим місяцем для України: в ООН оприлюднили дані про втрати

Зростання кількості жертв зумовлене переважно запусками російських балістичних ракет по житлових будинках у таких містах, як Дніпро, Одеса та Київ.

Російські атаки зробили червень найкривавішим місяцем для мирного населення України з квітня 2022 року. Про це заявила у вівторок Організація Об’єднаних Націй, оцінюючи жертви серед цивільного населення внаслідок ударів РФ.

Як пише CNN, за даними Місії ООН зі спостереження за правами людини в Україні, у червні загинули щонайменше 293 мирних жителів України, кількість загиблих серед цивільного населення з початку року сягнула майже 1400. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і більш ніж удвічі перевищує показник за той самий період 2024 року.

Зазначається, що збільшення кількості жертв здебільшого зумовлене запусками російських балістичних ракет великої дальності по житлових будинках у таких містах, як Дніпро, Одеса та Київ.

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За даними ООН, кількість жертв серед цивільного населення від застосування зброї великої дальності зросла на 60% з січня по червень порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Водночас у районах, найближчих до лінії фронту, безпілотники малої дальності стали причиною більшої частини смертей і поранень серед цивільного населення у 2026 році.

Як зазначила голова Управління з прав людини та навколишнього середовища Даніель Белл, безпілотники переслідують людей просто під час виконання повсякденних завдань, таких як купівля продуктів, вигул собак, їзда на велосипеді, робота в саду.

У липні російські атаки не припиняються. За підрахунками CNN, що ґрунтуються на даних місцевої влади, у першій половині липня в Україні загинули щонайменше 240 мирних жителів і 1904 отримали поранення.

Удари РФ по Україні – останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 липня росіяни атакували Україну вісьмома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, з яких 5 було збито. Це сталося вперше в липні, під час попередніх обстрілів збивати балістичні ракети не було чим.

Нагадаємо, під час попередньої атаки на Київ 11 липня українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну з шести балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.

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