Чи варто зараз купувати долари США: банкір назвав найвигідніші способи заощадження

Іноземна валюта має залишатися частиною фінансового резерву.

Українцям у другому півріччі 2026 року не варто поспіхом переводити всі заощадження в іноземну валюту через очікування зростання курсу долара. Найбільш збалансованою моделлю можуть стати гривневі депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та частина коштів у валюті.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що ухвалюючи рішення про заощадження, варто орієнтуватися не на страх перед можливими курсовими коливаннями, а на дохідність фінансових інструментів, рівень інфляції та власну потребу в доступі до коштів.

"Універсального рішення для всіх немає. Все залежить від суми коштів, терміну, на який людина готова їх вкласти, та наскільки швидко ці гроші можуть знадобитися. Але є базовий принцип: кошти бажано не просто зберігати, а диверсифікувати ризики", – зазначив банкір.

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Він звернув увагу, що середні ставки за гривневими депозитами зараз становлять близько 14% річних, а в окремих банках можуть сягати 16,5-17,5%. За розрахунками Мамедова, якщо розмістити 100 тисяч гривень на депозиті на 6 місяців під 14% річних, то після сплати податків чистий дохід становитиме близько 5,4 тис. грн. Щоб купівля долара за цей самий період принесла аналогічний результат, курс мав би зрости приблизно з 45 грн до 47,4 грн за долар. За вищих депозитних ставок "поріг" вигідності валюти піднімається майже до 48 грн за долар.

Водночас експерт не радить повністю відмовлятися від валютних заощаджень. На його думку, іноземна валюта має залишатися частиною фінансового резерву, однак тримати в ній усі накопичення недоцільно.

Окремо банкір рекомендував звернути увагу на ОВДП. За його словами, дохід фізичних осіб від державних облігацій не оподатковується податком на доходи та військовим збором, тому за однакової номінальної дохідності вони можуть бути вигіднішими за банківські депозити.

Говорячи про валютний ринок, Мамедов зазначив, що не бачить підстав для різкої девальвації гривні у другому півріччі. За його оцінкою, за умови збереження міжнародної фінансової підтримки та контрольованої інфляції курс долара до кінця року може зрости до 46-46,5 грн, а євро – до 52,5-53,5 грн, однак ці показники слід сприймати як орієнтири, а не точний прогноз.

Готівка в Україні – останні новини

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін повідомив, що станом на 1 січня 2026 року обсяг готівки в обігу поза банками в Україні становив 926,3 млрд грн, тоді як загальний обсяг грошової маси сягнув близько 4,02 трлн грн. За його словами, частка готівкових гривневих коштів становить приблизно 23%, що значно перевищує показники розвинених країн

Раніше старший фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Тарас Котович детально розібрав, як найкраще вкласти 100 тисяч гривень на рік, щоб принаймні зберегти їхню купівельну спроможність.

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