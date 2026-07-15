Дрони перетворили Україну на супердержаву та змінили її роль у Європі, – The Atlantic

ЗСУ – одна з двох армій у світі, що мають багаторічний досвід ведення великомасштабної звичайної війни із застосуванням безпілотників.

Останні чотири роки Україна розробляє низку нових тактик і технологій, які змінюють уявлення про те, як ведуться сучасні війни, і в результаті це перетворило країну на одну з провідних військових держав Європи.

Як пише The Atlantic, Україна сприяла розвитку культури стартапів у секторі оборонних технологій, який виграє від тісної співпраці з передовими військовими підрозділами. Це дозволило значно скоротити цикли розробки. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен раніше визнала, що Україна зараз виробляє зброю "швидше й дешевше", ніж будь-де ще в Європі.

Інноваційне використання безпілотників Україною стало найяскравішим аспектом військової трансформації країни. Всього чотири роки тому в Україні було лише кілька вітчизняних виробників безпілотників, а сьогодні вона швидко стає найбільшим у світі виробником бойових БПЛА.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна прагне виробляти близько десяти мільйонів безпілотників на рік, тоді як інші українські чиновники вважають, що виробнича потужність зрештою може сягнути двадцяти мільйонів за умови достатніх інвестицій.

Безпілотники зараз є домінуючою силою на полі бою, на їхню частку припадає понад три чверті всіх російських втрат. Крім того, арсенал безпілотників дальньої дії вітчизняного виробництва дозволяє Києву проводити кампанію стратегічних ударів по цілях у глибині Росії, а нове покоління безпілотників зі штучним інтелектом дає змогу ще ефективніше вражати цілі, обходячи російські засоби радіоелектронної боротьби, зазначає видання.

Статус України в Європі змінився

Усі ці зміни роблять Україну важливим учасником трансатлантичної безпеки. Протягом останніх місяців Київ уклав низку угод про спільне виробництво безпілотників і наземних роботів із союзниками по всій Європі та за її межами. Українські фахівці також навчають армії НАТО реаліям ведення війни з використанням безпілотників.

"Це є серйозним зрушенням у відносинах між Україною та західними союзниками країни. Протягом багатьох років українські військовослужбовці зверталися до НАТО за інструкціями та прагнули перейняти стандарти, встановлені Альянсом. Сьогодні ці ролі частково помінялися місцями. Протягом останнього року українські підрозділи, які використовують безпілотники та беруть участь у спільних військових навчаннях, неодноразово демонстрували вразливість сил НАТО перед застосуванням безпілотників у бойових діях", – пише The Atlantic.

При цьому українська армія – одна з двох армій у світі, що мають багаторічний досвід ведення великомасштабної звичайної війни із застосуванням безпілотників, і це підкреслює важливість України для майбутньої оборони Європи у протистоянні з Кремлем.

Дрони у війні майбутнього

Експерт з російських безпілотників і радник аналітичних центрів CNA та CNAS Семюел Бендетт зазначив, що Росія дедалі активніше готує свої безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом. Бендетт повідомив, що п’ятий фестиваль безпілотників, який відбудеться в серпні цього року, пройде під гаслом підготовки до "великої війни з НАТО".

Тим часом The Telegraph пише, що українські безпілотники успішно пролетіли 2400 кілометрів російської території та вразили Омський нафтопереробний завод у Сибіру – це вирок для російської ППО.

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