ЄС дозволив Україні купувати китайські компоненти для дронів з кредитних коштів, – FT

Брюссель зробив виняток із правил оборонного фінансування, оскільки необхідних комплектуючих для українських безпілотників не вистачає на європейському ринку.

Україна отримала дозвіл використовувати частину коштів оборонного кредиту Європейського Союзу для закупівлі китайських компонентів для безпілотників. Таке рішення стало винятком із загальних правил фінансування та свідчить про те, що Європа поки не здатна повністю забезпечити український оборонно-промисловий комплекс необхідними деталями. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з рішенням.

За інформацією видання, Київ отримав право використати частину першого траншу оборонного кредиту ЄС обсягом близько 6 млрд євро для закупівлі компонентів китайського виробництва.

Ці кошти є частиною масштабної програми ЄС, яка передбачає виділення 60 млрд євро на оборонні закупівлі для України. Загалом правила програми передбачають, що продукція, придбана за європейські гроші, має походити переважно з країн ЄС, України або інших затверджених партнерів.

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Однак регламент містить виняток: якщо необхідні товари неможливо швидко отримати в достатній кількості, Україна може звернутися до Брюсселя по спеціальний дозвіл на закупівлю в інших країнах. Саме таким механізмом і скористався Київ.

Європі бракує необхідних компонентів

Як зазначає FT, рішення демонструє, що європейська оборонна промисловість поки не може повністю забезпечити виробництво безпілотників необхідними комплектуючими. Попри активне нарощування виробництва озброєння, окремі критично важливі компоненти все ще доводиться закуповувати в Китаї.

При цьому ситуація виглядає суперечливою, адже ЄС неодноразово звинувачував Пекін у підтримці російського військово-промислового комплексу через постачання продукції подвійного призначення. Водночас китайські комплектуючі залишаються важливими і для українського виробництва дронів.

Дрони залишаються ключовою зброєю України

Саме безпілотники нині є головним засобом ураження російських військ. Українські посадовці стверджують, що близько 80% втрат російської армії на полі бою зараз завдаються саме за допомогою дронів.

За останні роки Україна створила одну з найдинамічніших оборонних галузей у Європі, однак потреби фронту все ще перевищують можливості союзників із виробництва окремих компонентів.

На момент публікації Європейська комісія та Міністерство оборони України офіційно не коментували інформацію про надання такого винятку.

Оборонний кредит для України

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Україна отримала перший транш на 3,2 мільярда євро з кредиту на загальну сум у в 90 мільярдів євро.

Перший транш кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України не включає 5,9 мільярда євро оборонного фінансування для виробництва дронів. Натомість він покриє 3,2 мільярда євро бюджетної підтримки.

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