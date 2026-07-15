Росія вдарила по Одесі ракетами: пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені

Напередодні росіяни уразили три іноземні торгівельні судна, внаслідок чого загинули троє моряків.

Російська окупаційна армія вранці 15 липня завдала по Одесі ракетного удару, пошкоджені житлові будинки, загинуло щонайменше троє людей, є поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 7 ранку в Одесі в черговий раз пролунала повітряна тривога та моніторингові канали повідомили, що ворог запустив по місту ракети. Вже незабаром пролунав потужний вибух.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба підтвердила УНІАН, що збройні сили РФ завдали ракетного удару.

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"За попередніми даними, постраждала житлова висотка. Зараз відомо щонайменше про трьох загиблих, є поранені", - сказала Верба.

Про атаку також повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. За його даними, пошкоджені житлові будинки, поки відомо про трьох поранених, стан яких оцінюється як середньої важкості. За словами посадовця, зараз деталі наслідків з’ясовуються.

За даними пресслужби ГУ ДСНС в Одеській області, вночі 15 липня Росія також завдала по цивільній інфраструктурі Одеси ракетного удару. Внаслідок влучання виникло руйнування з послідуючим загорянням у складському приміщенні одного з підприємств. Також пошкоджено 2 вантажних авто.

Крім того, напередодні, 14 липня, ворог кілька разів атакував на Одещині іноземні комерційні судна, які рухались морським коридором. Зокрема, атаковано цивільне судно під прапором Танзанії, загинув його капітан. Крім того, за даними Одеської ОВА, удару було завдано по судну під прапором Ліберії, пізніше - по цивільному судну під прапором Маршаллових Островів, там сталося пошкодження надбудови судна, на борту виникла пожежа. Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, внаслідок цієї атаки загинуло двоє членів екіпажу - 47-річний та 46-річний чоловіки.

Росія тероризує Одесу

Як писав УНІАН, 14 липня РФ завдала ракетних ударів по Одещині двома ракетами - зруйновано два житлові будинки, вибито скління, пошкоджено дах, фасади та паркани ще у трьох приватних домоволодіннях. Загинула 69-річна жінка, постраждав 44-річний чоловік.

13 липня було уражено цивільне торгівельне судно прапором Республіки Того, яке перебувало біля причалу під розвантаженням мінеральних добрив. Загинули 5 моряків, ще понад 10 постраждали. Серед загиблих та поранених моряків – громадяни Єгипту та Сирії.

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