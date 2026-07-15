Один із найяскравіших зорепадів року вже наближається: коли дивитися Персеїди

Вже за кілька днів на небі розпочнеться одна з найгарніших астрономічних подій року – метеорний потік Персеїди.

Уже найближчими днями на нічному небі розпочнеться щорічний зоряний дощ Персеїди – один із найяскравіших і найпопулярніших метеорних потоків. Спостерігати за ним можна з 17 липня по 24 серпня, а максимальна активність очікується 12–13 серпня. У цей час за сприятливих умов можна побачити до 80 метеорів на годину, пише Blikk.

Персеїди виникають, коли Земля проходить крізь шлейф пилу та дрібних частинок, залишених кометою 109P/Свіфта – Туттля. Потрапляючи в атмосферу, ці частинки згорають, залишаючи яскраві світлові сліди. Більшість із них мають розмір піщинки, проте іноді трапляються більші фрагменти, що спалахують особливо яскраво.

Назва метеорного потоку пов’язана з сузір’ям Персея, звідки, як здається спостерігачам, вилітають метеори. Насправді це лише ефект перспективи.

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Для спостереження не знадобляться телескоп чи бінокль – достатньо знайти місце подалі від міських вогнів із відкритим оглядом неба. Найкраще спостерігати за зорепадом пізно вночі або під ранок, коли сузір’я Персея піднімається вище над горизонтом. Щоб спостереження було комфортнішим, варто взяти з собою теплий одяг, зручний шезлонг або плед, а також ліхтарик із червоним світлом, який не погіршує адаптацію очей до темряви.

Яскраве місячне світло може завадити спостереженням, тому найбільш вдалими будуть ночі, коли Місяць не освітлює небо надто сильно.

Персеїди представляють інтерес не тільки для любителів астрономії, а й для вчених. Спостереження за метеорним потоком допомагають вивчати його активність, властивості частинок та зміни, пов’язані з кометою-праматір’ю.

Головна особливість Персеїд – їхня непередбачуваність. Ніколи не можна заздалегідь дізнатися, коли саме по небу пролетить особливо яскравий метеор або вогняний болід. Якщо в ніч максимуму погода виявиться несприятливою, не варто засмучуватися: висока активність потоку зберігається ще кілька днів, тому шанс побачити гарний зорепад залишається.

Того року мешканці Європи зможуть побачити рідкісне повне сонячне затемнення.

Уже 12 серпня Місяць повністю закриє Сонце над Гренландією, Ісландією та північчю Іспанії, а в інших країнах, зокрема в Україні, буде видно часткове затемнення. Максимальна тривалість повної фази становитиме близько 2 хвилин 17 секунд.

Цього ж дня очікується пік метеорного потоку Персеїди, тому на глядачів чекають одразу два рідкісні небесні явища.

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