У 'ПриватБанку' підскочила валюта: свіжий курс долара і євро на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 15 липня, зріс на 6 копійок і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 26 копійок і складає 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 15 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 21 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також просіла. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,20 гривні за один євро, таким чином національна валюта впала на 15 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 6 копійок і складає 45,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 21 копійку і становить 51,62 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,86 гривні за євро.

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