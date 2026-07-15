Між Іспанією та Гібралтаром скасували прикордонний контроль

Відтепер при в'їзді на британську заморську територію діють правила Шенгенської зони.

З опівночі 15 липня 2026 року британська заморська територія Гібралтар офіційно скасувала прикордонний контроль з Іспанією. Раніше між країнами вже демонтували прикордонні пости та металевий паркан, зведений у 1908 році.

Як нагадує Tagesschau, понад 100 років Іспанію від Гібралтару відокремлював прикордонний контроль, однак завдяки новій угоді тепер при в'їзді на британську заморську територію застосовуються правила Шенгенської зони.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав цю подію "історичною", адже для тисяч іспанців вона стала справжнім полегшенням.

Відео дня

Щодня понад 15 тисяч людей перетинають кордон з Іспанії до Гібралтару. Багато хто з них їде туди на роботу, але до сьогодні їм нерідко доводилося довго стояти в чергах на кордоні, особливо в години пік.

"Іноді мені доводилося чекати три-чотири години, в деякі дні навіть довше – до семи годин. Нарешті ця тортура закінчилася", – розповіла німецькому dpa помічниця лікаря з Іспанії, яка перетинає кордон із Гібралтаром уже 30 років, вирушаючи туди на роботу.

Видання нагадує, що після виходу Великої Британії з ЄС британська заморська територія Гібралтар також була змушена покинути об'єднання, незважаючи на те, що близько 96% із 34 тисяч мешканців острова проголосували за збереження членства в Євросоюзі на референдумі 2016 року.

Суперечка навколо острова неодноразово призводила до напруженості між Мадридом і Лондоном у минулому, оскільки Іспанія вважає Гібралтар "колонією" та незаконно окупованою територією. Острів був захоплений Великою Британією у 1704 році, а в 1713 році перейшов під її контроль у рамках Утрехтського мирного договору.

Цікаві факти про Гібралтар

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше іспанські археологи виявили понад сотню затонулих кораблів різних епох біля берегів Гібралтару.

Тим часом британські вчені встановили, що мавпи, які мешкають на Гібралтарі, знайшли спосіб їсти шкідливу для них їжу від туристів без проблем із травленням.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.