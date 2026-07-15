Путін може використати українські дрони для провокації проти НАТО, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати операцію "під чужим прапором", використавши українські дрони для провокації проти країни-члена НАТО або навіть власної території. Про це він сказав під час візиту до США, повідомляє Polsat News.
За словами Сікорського, Варшава уважно стежить за діями Кремля і не виключає сценарію, за якого Росія спробує створити привід для ескалації.
"Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він заявив: якщо на нас нападе країна-член НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські дрони та використати їх для нападу на країну-члена НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад", – заявив глава польського МЗС.
Польський міністр вважає, що подібні методи вже неодноразово використовувалися авторитарними режимами в історії.
"Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про Глівіцьку провокацію 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанцію на території тодішнього Рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього", – наголосив Сікорський.
Водночас він зазначив, що, на його думку, Росія наразі не має достатніх можливостей для прямого нападу на Польщу, однак може вдатися до різноманітних провокацій.
Загроза для Польщі - останні новини
Раніше західні медіа повідомляли, що Сполучені Штати нібито попередили польську владу про можливість збройної провокації з боку Росії. За даними ЗМІ, у Москві могли розглядати такий сценарій як спосіб перевірити рішучість НАТО щодо виконання зобов'язань із колективної оборони.
Сікорський попередив про можливу провокацію Росії проти Польщі. Він заявив, що у Варшави є розвідувальні дані про плани Москви і закликав РФ не здійснювати ворожої діяльності.
Премʼєр Польщі Дональд Туск заявляв, що його країна готується до "різних" сценаріїв на тлі дедалі активніших дискусій щодо можливої провокації з боку Росії. Він припустив, що найближчі місяці можуть виявитися "критичними".