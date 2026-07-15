Путін може використати українські дрони для провокації проти НАТО, - Сікорський

Глава МЗС Польщі заявив, що Кремль може використати українські дрони для операції "під чужим прапором", аби створити привід для нової ескалації.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати операцію "під чужим прапором", використавши українські дрони для провокації проти країни-члена НАТО або навіть власної території. Про це він сказав під час візиту до США, повідомляє Polsat News.

За словами Сікорського, Варшава уважно стежить за діями Кремля і не виключає сценарію, за якого Росія спробує створити привід для ескалації.

"Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він заявив: якщо на нас нападе країна-член НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські дрони та використати їх для нападу на країну-члена НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад", – заявив глава польського МЗС.

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Польський міністр вважає, що подібні методи вже неодноразово використовувалися авторитарними режимами в історії.

"Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про Глівіцьку провокацію 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанцію на території тодішнього Рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього", – наголосив Сікорський.

Водночас він зазначив, що, на його думку, Росія наразі не має достатніх можливостей для прямого нападу на Польщу, однак може вдатися до різноманітних провокацій.

Загроза для Польщі - останні новини

Раніше західні медіа повідомляли, що Сполучені Штати нібито попередили польську владу про можливість збройної провокації з боку Росії. За даними ЗМІ, у Москві могли розглядати такий сценарій як спосіб перевірити рішучість НАТО щодо виконання зобов'язань із колективної оборони.

Сікорський попередив про можливу провокацію Росії проти Польщі. Він заявив, що у Варшави є розвідувальні дані про плани Москви і закликав РФ не здійснювати ворожої діяльності.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявляв, що його країна готується до "різних" сценаріїв на тлі дедалі активніших дискусій щодо можливої провокації з боку Росії. Він припустив, що найближчі місяці можуть виявитися "критичними".

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