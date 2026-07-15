США та Іран відновили війну, і кінця їй не видно, – Politico

Обидві сторони, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо контролю над Ормузькою протокою.

Військовий конфлікт США з Іраном поновився, і поки що мало ознак того, що дипломатія зможе його зупинити.

За даними джерел Politico, зусилля посередників щодо відновлення переговорів або режиму припинення вогню не дали жодних ознак прогресу, і схоже, що бойові дії триватимуть без осяжного кінця.

Білий дім "не зовсім впевнений, куди все це рухається. Це може тривати ще деякий час. Між Іраном і США немає довіри, а це, по суті, основа будь-якої дипломатії", – сказав один із чиновників США.

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Президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що Тегеран має відмовитися від контролю над судноплавними шляхами в Ормузькій протоці. Однак Іран витримав попередні атаки, погрожуючи танкерам безпілотниками та ракетами, і незрозуміло, як остання кампанія американських ударів зможе усунути цю загрозу.

При цьому союзники в Білому домі вважають відповідні дії Америки необхідними.

Трамп "має реагувати, коли іранці порушують обіцянки, і я думаю, що саме це він і робить. Ми не зможемо повернутися до рівноваги, якщо американці не продемонструють свою готовність до ескалації за необхідності", – сказав Алекс Грей, глава апарату Ради національної безпеки під час першого терміну Трампа.

При цьому американські військові зберігають потужну присутність на Близькому Сході – ще одне свідчення триваючих бойових дій. США утримують у регіоні два авіаносці, що входять до складу приблизно 20 бойових кораблів та контингенту з 2500 морських піхотинців. Більшість кораблів здатні запускати ракети великої дальності, а бойові літаки та далекобійна реактивна артилерія залишаються дислокованими в дружніх країнах уздовж Перської затоки.

"Арсенал залишається на місці, – сказав один американський чиновник. – Ми там, і ми змінюємо підрозділи, але нікуди не йдемо".

Ситуація залишається складною через відсутність остаточної, прийнятної угоди про відновлення судноплавства через протоку. І хоча лише місяць тому США та Іран домовилися про меморандум про взаєморозуміння, покликаний зупинити бойові дії, обидві сторони відтоді звинувачують одна одну в порушенні його умов за багатьма пунктами.

Перебуваючи цього місяця в Анкарі, Туреччина, на саміті НАТО, Трамп оголосив про припинення перемир’я.

"Мені здається, що все скінчено", – сказав він лише через кілька годин після того, як американські війська завдали ударів по іранських військових об’єктах у відповідь на іранські напади на торгові судна.

Ормузька протока закрита

Раніше Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки після атаки на одне з суден. КСІР заявив, що протока буде закрита доти, доки США не припинять втручатися у справи регіону.

Водночас 13 липня повідомлялося, що, незважаючи на нову ескалацію конфлікту на Близькому Сході та пов’язані з нею ризики, невелика кількість суден останніми днями таємно пройшла через Ормузьку протоку.

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