'Трамп любить переможців': у Зеленського розкрили, що посилить позицію США щодо України

Успіхи України змінюють ставлення Дональда Трампа, а домовленість про ліцензію на виробництво ракет Patriot стала важливим сигналом підтримки Києва.

Президент США Дональд Трамп дедалі прихильніше ставиться до України, а подальші успіхи Києва на полі бою можуть лише посилити американську підтримку. Таку думку висловила економічна радниця президента України Володимира Зеленського Христя Фріланд, повідомляє ABC News.

За її словами, одним із найважливіших результатів нещодавнього саміту НАТО стала домовленість щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Фріланд назвала рішення США "дійсно гарною новиною" для України, однак наголосила, що ліцензія не вирішує проблему негайно.

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За її словами, між отриманням права на виробництво та фактичним випуском ракет мине певний час, тоді як Україна вже зараз гостро потребує додаткових систем ППО та боєприпасів для захисту від російських ударів.

Сам президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом заявив, що сторони досягли "важливої угоди" щодо ліцензування виробництва Patriot, а команди вже працюють над реалізацією домовленостей.

"Трамп справді любить переможців"

Коментуючи зміну риторики президента США, Фріланд зазначила, що українське керівництво не намагається демонструвати успіхи лише заради прихильності Вашингтона.

"Українці воюють не для того, щоб влаштувати шоу для Трампа. Вони воюють, бо інакше загинуть", – сказала вона.

Водночас радниця Зеленського переконана, що військові успіхи України безпосередньо впливають на рівень підтримки з боку американського президента:

"Трамп справді любить переможців. Він не проти змінювати свою позицію. І я справді думаю, що чим сильніші українці, тим більше шансів отримати його підтримку".

НАТО підтвердило довгострокову підтримку

За підсумками саміту НАТО союзники підтвердили намір продовжувати підтримку України. У декларації зазначено, що Київ робить вагомий внесок у трансатлантичну безпеку, а обсяг допомоги союзників у 2026 році має становити близько 80 млрд доларів. Передбачається, що фінансування у 2027 році буде не меншим.

Фріланд також наголосила, що європейські союзники продемонстрували готовність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Україна дедалі більше покладається на власну зброю

Окремо радниця Зеленського звернула увагу на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. За її словами, дедалі більше далекобійної зброї Україна виробляє самостійно, що дозволяє застосовувати її без необхідності отримувати погодження від партнерів.

На думку Фріланд, саме це стало одним із чинників успішних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії.

Переговори про мир залишаються далекими

Попри позитивні сигнали щодо підтримки України, перспективи завершення війни залишаються невизначеними. За словами Фріланд, Росія й надалі висуває неприйнятні для Києва вимоги, а сам Володимир Путін відмовляється від прямих переговорів із Зеленським.

Водночас вона вважає, що прогнози про швидке виснаження України не справдилися.

"Успіх України зараз показує нам, що якщо ми надамо їй необхідні інструменти, вона завершить цю роботу", – підсумувала Фріланд.

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Раніше CNN повідомляв, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного пакету санкцій проти Росії, ініціатором якого був сенатор Ліндсі Грем. За словами співрозмовника видання, не виключено, що після раптової смерті сенатора законопроєкт буде ухвалено навіть швидше.

Цей пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт із країн, що закуповують російську нафту, уран і природний газ. Вважається, що це ще більше послабить Росію на тлі війни з Україною.

Згодом у коментарі журналістам Трамп припустив, що підпише законопроєкт про санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Грем.

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