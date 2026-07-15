Вперше у світі: Україна провела повністю роботизований морський десант, - Forbes

Військові вперше використали безпілотний морський катер для доставки бойового наземного робота на окуповане узбережжя, де той виконав бойове завдання.

Українські військові провели унікальну операцію, яку вже називають першою у світі бойовою висадкою наземного робота з безпілотного морського катера. Під час місії робот висадився на окупованому узбережжі, після чого відкрив вогонь по противнику з дистанційно керованого кулемета, пише Forbes.

Відео операції було опубліковане 13 липня. На оприлюднених кадрах видно, як безпілотний катер підходить до берега, відкриває апарель, після чого на сушу виїжджає гусеничний безпілотний наземний комплекс. Уже після висадки оператор дистанційно застосовує встановлений на машині кулемет.

У 123-й окремій бригаді територіальної оборони заявили, що це перша відома у світі бойова операція такого типу.

"Безпілотний наземний транспортний засіб був доставлений до берегів противника безпілотною морською платформою, розгорнутий на окупованій території та використаний для виконання бойового завдання", – повідомили військові.

Операцію провели біля Кінбурнської коси

Імовірно, місія відбулася в районі Кінбурнської коси, яку російські війська окупували ще у 2022 році.

Ця територія має стратегічне значення, оскільки контролює вхід до Дніпровсько-Бузького лиману та підступи до портів Миколаєва й Херсона. Росія використовує косу як майданчик для артилерії, безпілотників, радарів і засобів радіоелектронної боротьби.

Українські сили вже неодноразово здійснювали туди рейди, однак цього разу вперше використали роботизований десант.

Роботи дедалі активніше воюють на фронті

Україна швидко нарощує виробництво безпілотних наземних комплексів. Якщо торік було виготовлено близько 10 тисяч таких машин, то у 2026 році планується випустити вже 50 тисяч.

Спочатку їх використовували переважно для доставки боєприпасів і евакуації поранених, однак тепер вони дедалі частіше виконують бойові завдання.

Одним із прикладів є робот DevDroid TW 12.7, оснащений великокаліберним кулеметом. За словами українських військових, один із таких комплексів протягом 45 днів самостійно утримував передову позицію, періодично повертаючись лише для дозаправлення та перезарядження.

Новий етап розвитку війни дронів

Аналітики зазначають, що нинішня операція стала черговим кроком у розвитку концепції комбінованого застосування безпілотних систем.

Безпілотний морський катер фактично виконав роль десантного корабля, доставивши бойового робота на берег. Після цього наземний комплекс міг вести розвідку, перевіряти мінні загородження, вступати в бій або відволікати противника без ризику для життя військовослужбовців.

Експерти вважають, що такі операції можуть стати новим стандартом сучасної війни. Роботизовані десанти дозволяють перевіряти оборону противника, проводити рейди та підтримувати інші підрозділи без необхідності висаджувати людей на найбільш небезпечних ділянках узбережжя.

Спецоперація на Кінбурнській косі

Нагадаємо, 123-тя бригада територіальної оборони ЗСУ розповіла про унікальну операцію, яку провела на Кінбурнській косі. Військові зазначили, що це перша відома бойова місія такого формату у світі.

Український роботизований катер підплив до берега окупованої Кінбурнської коси й випустив озброєного наземного робота, який просунувся вглиб суші та відкрив вогонь. При цьому жоден солдат не ступив на берег.

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