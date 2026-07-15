Україна отримала ліцензію на виробництво Storm Shadow: коли з’являться перші ракети

Франція передала Україні креслення своєї крилатої ракети.

Франція передала Україні креслення своєї крилатої ракети Scalp-EG - аналога Storm Shadow - у рамках угоди в сфері оборони. Як пише The Telegraph, угода надає Києву право на виробництво цієї зброї на своїх заводах, однак перших ракет доведеться чекати довго.

Угода також відкриває українським виробникам озброєння шлях до створення зенітних ракет Aster та високоточних бомб класу "повітря-земля" Armement Air-Sol Modulaire (AASM).

Дата початку виробництва французьких зразків озброєння на українських заводах поки що не визначена. Однак у угоді зазначено: "Франція дозволяє ліцензійне виробництво ракет AASM і Scalp в Україні до кінця 2026 року та початок виробництва якомога швидше".

Відео дня

Водночас, зазначає видання, навряд чи варто очікувати перших ракет найближчим часом.

"З огляду на складність створення заводів, більш імовірно, що перші ракети та бомби будуть виготовлені після укладення мирної угоди і або залишаться як гарантія безпеки, або будуть продані назад до європейських запасів", – йдеться в статті.

Протиповітряні перехоплювачі та засоби ураження дальньої дії, такі як Storm Shadow або Scalp, мають важливе значення для військової стратегії України, спрямованої на нанесення ударів по цілях у глибині Росії.

Наприклад, раніше цього року Україна використовувала британські ракети Storm Shadow для знищення одного з провідних російських підприємств військового виробництва.

Зброя для України – що відомо

Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна отримає нові вдосконалені франко-італійські системи SAMP/T NG. Франція також надасть два комплекси SAMP/T цього року. Водночас Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року.

Крім того, відбудеться закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Перші чотири літаки Україна отримає вже до кінця року.

Вас також можуть зацікавити такі новини: