У поліції назвали причини затримання двох екс-добровольців АТО

У Києві та на Житомирщині поліція затримала двох колишніх добровольців АТО, які підозрюються у розбійному нападі.

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Про це повідомляється на сторінці МВС України у соціальній мережі Facebook.

«Одного з колишніх керівників батальйону «Донбас» та його поплічника затримали за напад на охоронця одного з ПСП (приватне сільгосппідприємство – УНІАН) на Кіровоградщині. Подія сталася у липні цього року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії затриманих були кваліфіковані слідчими за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам було заочно оголошено про підозру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, в організації «Рух «Визволення» заявили про викрадення другого командира батальйону «Донбас», представника «Штабу блокади торгівлі з окупантами» Анатолія Виногродського в Києві і добровольця ОУН Леоніда Литвиненка в Новоград-Волинському Житомирської області.

«Рух Визволення» опублікував відео затримання добровольця ОУН Леоніда Литвиненка в Новоград-Волинському Житомирської області.