В Одесі розпочалося чергове засідання, на якому суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку.
Як передає кореспондент УНІАН, справа слухається в Приморському районному суді Одеси.
Стерненка обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.
Спочатку суд продовжить дослідження доказів, а наприкінці засідання розгляне клопотання захисту Стерненка про зміну йому запобіжного заходу.
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Справа Стерненка: у чому обвинувачують активіста
- У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.
- Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Івана Кузнєцова.
- 11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.
- За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт.
- 24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засіданні у справі Стерненка.
- 29 вересня суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт.
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