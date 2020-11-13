В Одесі розпочалося судове засідання по справі Стерненка

Стерненка обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.

В Одесі розпочалося чергове засідання, на якому суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Як передає кореспондент УНІАН, справа слухається в Приморському районному суді Одеси. Стерненка обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї. Спочатку суд продовжить дослідження доказів, а наприкінці засідання розгляне клопотання захисту Стерненка про зміну йому запобіжного заходу. Читайте такожСуд встановив порядок дослідження доказів у справі активіста Стерненка Справа Стерненка: у чому обвинувачують активіста У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Івана Кузнєцова.

11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.

За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт.

24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засіданні у справі Стерненка.

29 вересня суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антоніна Доломанжи

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