Розглядається версія нібито померла через падіння в лікарні.

Головне управління Національної поліції в Рівненській області наразі розглядає версію, що жінка, яка померла, за даними ЗМІ, у лікарні внаслідок побиття сином директора Рівненської АЕС Євгеном Павлишиним, загинула від отриманої травми голови через випадкове падіння в лікарні.

Про це повідомило джерело Українських Новин у Нацполіції Рівненської області.

"...на повному серйозі розглядають версію причини смерті від отриманої травми голови в результаті випадкового падіння в лікарні. Тобто, Літня жінка, перебуваючи в лікарні на лікуванні після побиття Євгеном Павлишиним, сама випадково вдарилася об щось, їй стало погано і від цього вона померла",- пояснило джерело редакції.

За даними Українських Новин, лікарі місцевої лікарні м. Вараш (Рівненська область) вже підготували для місцевої поліції подібний медичний висновок про уявну причину смерті. Таким чином, зараз почалася фаза "відмазування" від звинувачень у вбивстві місцевого мажора - сина директора Рівненської АЕС Павла Павлишина.

Нагадаємо, як стверджують ЗМІ, раніше на території бази відпочинку "Холодок" (с.Рудка Вараського району) сталося побиття 2 жінок - 64-річної матері та її дочки, які орендували на базі будиночок для відпочинку. Побив жінок в ході "відпочинку зі своїми друзями" нібито власник бази відпочинку Євген Павлишин, який є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.

Українські новини вважають, що причиною нападу Павлишина-молодшого на жінок стало їхнє обурення фактом справляння потреби власником бази відпочинку на стіну орендованого будиночка. Коли літня жінка, яка орендувала цей будиночок для відпочинку з дочкою, зробила зауваження, то після фрази: "Ти що, не знаєш хто я?", ймовірно, отримала удар, від якого впала на землю, а Євген Павлишин продовжив бити лежачу ногами. Дісталося і дочці постраждалої, яка намагалася захистити матір.

Літню жінку госпіталізували до Вараської лікарні, де пізніше вона померла від отриманих травм в результаті побиття.

Як повідомляли Українські Новини, син директора Рівненської АЕС Євген Павлишин побив літню жінку.

Незалежна профспілка Рівненської АЕС вимагає звільнення директора станції Павла Павлишина.