При в’їзді із Запорізької області до Маріуполя навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ.

Спротив у Маріуполі набирає обертів, через це окупанти почали чергову хвилю фільтрації.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Спротив в Маріуполі повільно, але набирає обертів. Настільки, що окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації. При в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію підлягають додатковому допиту ФСБ", - повідомив Андрющенко.

Він розказав, що по Маріупольському району йде хвиля обшуків та перевірок. Наступного тижня такі перевірки планують влаштувати у самому Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Керівники комітетів самоорганізації населення отримали вказівку терміново збирати дані про потреби в дровах та вугіллі.

Вас також можуть зацікавити новини: