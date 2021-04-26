Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан наголосив, що "індійський" штам коронавірусу потрапить в Україну після того, як громадяни повернуться з відпусток з Туреччини та інших країн, куди зазвичай їздять на травневі свята.

"Індійський" штам коронавірусу з’явиться в Україні наприкінці травня.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар-епідеміолог Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, столиці цього тижня може вийти з "червоної" зони епіднебезпеки, оскільки всі показники захворюваності покращились.

Водночас Рубан зазначив, що зростання кількості інфікованих коронавірусом очікується після Великодня і травневих свят, ближче до кінця місяця.

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"Що стосується прогнозу, то дійсно, після свят буде в нас збільшення захворюваності. Незначне. Але більшу тривога від того, що в Індії, в Туреччині реєструється "індійський" штам – новий збудник, який у нас також буде наприкінці травня. Бо люди повернуться з відпусток саме з цих країн. Новий штам фактично вирує у цих країнах, і є великий показник летальності й інфікування", - наголосив Рубан.

Що стосується Великодня, то, за його словами, наразі тривають перемовини з усіма конфесіями про вжиття заходів для зниження ризиків зараження людей під час відправлення святкових служб.

"У нас практично було "тренування" на Вербну неділю, і ми побачили недотримання протиепідемічних заходів – великі скупчення людей, недотримання дистанції, відсутність масок. Тому з сьогоднішнього дня ми посилили контрольний режим за церквами і будемо щодня проводити контроль", - зазначив Рубан.

Що цьому передувало

Сьогодні, 26 квітня, головна спеціалістка МОЗ з епідеміології Наталія Виноград заявила, що "індійський" штам коронавірусу виявили у 7 країнах Європи.

За її словами, саме з цим штамом вірусу пов'язують значне погіршення ситуації з COVID-19 в Індії та Непалі, де у порівнянні з минулим тижнем показники захворюваності та летальності зросли на 67% та 90% відповідно.

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Автор: Інна Андаліцька