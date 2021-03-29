Переважна кількість населення дуже критично характеризує ситуацію в країні.

Українців станом на сьогодні найбільше турбують високі ціни та низький рівень доходів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані під час прес-конференції результати опитування, проведеного "Українською соціологічною групою" з 15 до 22 березня.

Зокрема, як розповів директор компанії "Українська соціологічна група" Олександр Левцун, опитування показало, що переважна кількість населення дуже критично характеризує ситуацію в країні.

"Майже три чверті опитаних, а саме 71% вважає, що ситуація розвивається однозначно у неправильному напрямі або скоріше в неправильному. Частка позитивних оцінок становить 20%. Як показало дослідження, головною загрозою для українського суспільства сьогодні стала бідність. Проблема зубожіння – це основний виклик на сьогодні для українського суспільства. На фоні спаду ділової активності, спричиненою локдауном, стрімко падає купівельна спроможність населення. Високі ціни та низькі доходи – ось, що сьогодні найбільше хвилює українців", - сказав Левцун.

Крім того, як додав соціолог, більшість респондентів (51,4%) зазначили, що їх найбільше хвилює висока вартість харчування та житлово-комунальних послуг. Низький рівень доходів турбує найбільше 50,9% громадян, війна на Донбасі – 36,1%, епідемія коронавірусу - 33,7%.

Як проводилося опитування

Опитування проведено в усіх областях України, крім окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Опитано 1 тис. 213 респондентів віком від 18 років. Метод проведення – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання (на дому). Статистична похибка не перевищує 3%.

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Автор: Леся Лещенко