22 лютого о 07:05 дівчину госпіталізовано у Києві.

Постраждалу внаслідок стрілянини на території заводу "Південмаш" 22-річну військовослужбовицю Національної гвардії Жанну перевели на лікування з Дніпра до Києва.

Про це у Facebook повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко.

"Наша бригада відділу медицини катастроф (Володимир Тарасюк, Ростислав Литвин, Андрій Макаренко) вже в стабільному стані забезпечує медичний супровід та транспортування героїчної дівчини до Києва до ДУ "Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України" для подальшого лікування та реабілітації", - написав він.

Згодом він додав, що 22 лютого о 07:05 дівчину госпіталізовано у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі, жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Серед них – 22-річна Жанна, у якої був розбитий хребет, пошкоджений кишківник та печінка. Вона перенесла кілька операцій у лікарні ім. І.І. Мечникова.

Рябчука затримали та повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.