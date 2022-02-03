Постраждала плакала після того, як прийшла до тями, поділилися медики.

Українська військова, серйозно поранена у Дніпрі в результаті кривавої бійні, влаштованої нацгвардійцем Артемієм Рябчуком, – 22-річна Жанна Шарова, має шанс не залишитися з інвалідністю.

Постраждала рухає головою, робила рухи ногами та руками, повідомляє "Сегодня", посилаючись на відомості медиків лікарні ім. Мечников.

За словами співбесідників, дівчина плакала після того, як отямилась, і з нею працювали психологи.

"…дівчина рухає руками та ногами, робить рухи головою… Не залишитися з інвалідністю мають всі шанси й інші, хто вижив під час стрілянини", – поділилися медики.

Нагадаємо, 27 січня в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу близько 4 ранку Артемій Рябчук, який був залучений до охорони об’єкту, відкрив вогонь по товаришах по службі.

В результаті стрілянини загинули п'ять осіб, у тому числі працівниця заводу, а ще п'ять – були поранені. Зокрема, була поранена Жанна Шарова, одна з куль влучила дівчині у живіт біля пупка й вийшла назовні.

Читайте такожУ Нацгвардії розповіли про строковика, що стріляв по солдатах: "відхилень не спостерігали"У військовослужбовці пошкоджено кишківник та зламано хребець. Ще одна куля потрапила в плече, а інша – в коліно. Постраждала втратила близько трьох літрів крові.

Зловмисник втік з місця стрілянини зі зброєю та набоями, а потім сам здався правоохоронцям. Рябчук 28 січня на засіданні суду визнав свою провину та вибачився.

Вас також можуть зацікавити новини: