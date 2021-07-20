Гостей на весіллі попереджали не стріляти та не діставати зброю.

Чемпіон України з вільної боротьби Магомед Закарієв розповів про подробиці свого весілля зі стріляниною в Одесі, яке викликало великий суспільний резонанс.

Наречений запевнив, що нічого "терористичного" і "екстремального" на святкуванні не планувалося, а бажання постріляти в повітря в автомата виникло у гостя Кирила Крамаренка "спонтанно", пише "Думська".

Закарієв каже, що гостей на весіллі попереджали не стріляти та не діставати зброю.

"Але він (Кирило Крамаренко) не послухався. Напевно, надивився відео, як на Кавказі святкують весілля, і вирішив повторити це тут", - сказав він.

Також спортсмен заявив, що зброя, з якої стріляв Кирил Крамаренко, офіційно зареєстрована, а чеченська діаспора не має ніякого відношення до стрілянини.

"В даному інциденті винен виявився мій гість - Кирило Крамаренко. Він понесе покарання за законом", - сказав він.

Закарієв повідомив, що його самого разом із друзями правоохоронці відвезли з весілля в міграційну службу для розгляду. Деяким з них, у кого посвідка на проживання в нашій країні, загрожує депортація, хоча вони ніколи не порушували закони України.

Стрілянина на весіллі під Одесою

14 липня в селі Фонтанка Одеської області чоловік, що пересувався на автомобілі, влаштував стрілянину з автоматичної зброї біля ТРЦ "Рів'єра". Інший чоловік на іншому автомобілі в цей час влаштував дрифт на дорозі.

Також очевидці повідомили про постріли з розташованого недалеко ресторану "Море", де "відзначають весілля чеченці". На місце виїхала поліція, був введений план "Перехоплення". В результаті затриманий влаштував стрілянину біля ТРЦ 22-річний Кирило Крамаренко.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Весілля було у 24 – річного Магомеда Закарієва-відомого спортсмена.

За даними директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, на весіллі було кілька людей з російським громадянством, яких планують видворити з України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора