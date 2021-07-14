Затримання, за даними ЗМІ, відбувалося в ресторані "Море".

У селі Фонтанка під Одесою невідомий чоловік відкрив посеред вулиці вогонь з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт. Але видовищне весілля тривало недовго.

Як повідомляється в Telegram-каналі Xydessa, спецпризначенці зі стріляниною затримали учасників святкової дії.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, в ресторан "Море", де представники чеченської діаспори відзначали зі стріляниною весілля, увірвалися озброєні правоохоронці і затримали кількох чоловіків. Їх "поклали обличчям вниз на асфальт" і наділи на них наручники.

"Так закінчилося чеченське весілля", - пишуть очевидці.

Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіції Олег Бех, особа чоловіка, який влаштував стрілянину, встановлена.

"Зловмисник понесе покарання відповідно до законодавства. Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі. Стосовно чоловіка буде складено адміністративний протокол", - заявив Бех.

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Стрілянина в Одесі - що відомо

Інцидент стався біля ТРЦ "Рів'єра". У поліції журналістам повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї. На місце виїхала опергрупа.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошено план "Перехоплення". Особи встановлюються", - заявили у відомстві.

Відео "весілля", тим часом розійшлося по соцмережах і одеським Telegram-каналам. В описі до відео стверджується, що стрілянину влаштували чеченці.

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Автори: Денис Прядко, Лариса Козова