Адвокати просять суд випустити Антоненка з-під варти, а Кузьменко - з-під домашнього арешту.

Сьогодні суд має розглянути клопотання адвокатів про зміну запобіжних заходів лікарці Юлії Кузьменко та ветерану АТО Андрію Антоненку, обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, справу розглядає суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

На початку засідання адвокат Антоненка Дмитро Круговий просив суд випустити його зі скляного боксу, зокрема для того, щоб полегшити участь свого підзахисного у процесі та його спілкування із захисниками, однак суд відмовив у задоволенні такого клопотання.

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Сьогодні розглядатиметься клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжних заходів фігурантам справи та клопотання захисників про зміну запобіжних заходів Кузьменко та Антоненку.

Адвокати клопочуть про звільнення Антоненка з-під арешту та зміну йому запобіжного заходу на будь-який, що не передбачає тримання під вартою.

Захисник Кузьменко просить домашній арешт на особисте зобов'язання чи взяття на поруки.

Нагадаємо, відповідні клопотання суд мав розглянути ще 16 березня, однак Антоненка не доставили в суд.

Через погану якість зв'язку Антоненко відмовився брати участь у засіданні через відеозв'язок, його підтримали й інші обвинувачені та їхні захисники.

Тому засідання довелося перенести.

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Справа Шеремета

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а на Дугарь покладено особисті зобов'язання.

Справу проти них розглядає суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

У травні 2020 року Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи й аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи