Родичі поплічниці ворога брали участь у захопленні Маріуполя та Херсонщини.

Понад 11 років тюрми отримала жителька Одещини, яка збирала кошти для російських окупантів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, фігурантку затримали у грудні 2022 року.

"В суді доведено, що жінка через один з мессенджерів збирала кошти для своїх родичів, які у складі військових формувань ЗС РФ беруть участь у збройній агресії проти України та чинять опір ЗСУ на південному і східному фронтах", - розповіли в прес-службі.

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Встановлено, що жителька Одещини закликала підтримати загарбників і допомогти в придбанні ліків, харчування, обмундирування та екіпірування для військовослужбовців РФ. Зібрані гроші ворожа поплічниця передавала представникам російських військових угруповань.

Наразі жінці винесено вирок - 11 років та 4 місяці за ґратами з конфіскацією майна. Також її позбавлено права 10 років обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. Засуджено зрадницю за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Як уточнили у прес-службі СБУ, жінку затримали під час контрдиверсійних заходів на Одещині. За даними слідства, її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ та брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

"Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка організувала збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених в Україні соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" вона розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам", - розповіли у СБУ.

Крім того, зловмисниця ще оприлюднювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.

Інші вироки зрадникам України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що підозру отримав колишній правоохоронець з Криму, який в 2014 році, після окупації півострову, перейшов на бік ворога та отримав посаду слідчого управління ФСБ РФ (по Криму та Севастополю).

На новій посаді зрадник переслідував кримськотатарських активістів, яких після отримання тримали у жахливих умовах. Також він у 2018 році влаштував судилище над екіпажами трьох українських кораблів, захоплених в районі Керченської протоки під час їхнього переходу з Чорного до Азовського моря.

А раніше в Одесі до довічного ув'язнення був засуджений екс-правоохоронець, який збирав для росіян розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ й готував диверсії. У суді він визнав провину, але пожалкував лише про своє передчасне затримання.

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