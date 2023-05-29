Після окупації півострова правоохоронець став на бік загарбників. Згодом його призначили слідчим управління ФСБ РФ по Криму та Севастополю.

Колишньому правоохоронцю з Криму, який під час окупації півострова став на бік росіян, та влаштував судилище над українськими моряками, полоненими у 2018 році в районі Керченської протоки, заочно повідомили про підозру в дезертирстві та державній зраді.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, під час захоплення росіянами Кримського півострову у 2014 році він проігнорував всі вказівки свого керівництва, вирішивши перейти на бік ворога. Загарбники призначили його слідчим управління ФСБ РФ по Криму та Севастополю.

Встановлено, що на новій посаді зрадник переслідував кримськотатарських активістів. У кримінальних провадженнях, які він ініціював, місцевими судами кримськотатарські релігійні організації визнавалися терористичними, а їхніх лідерів затримували та тримали в нелюдських умовах.

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Вже у 2018 році фігурант "відзначився" тим, що влаштував судилище над українськими моряками, яких полонили росіяни в районі Керченської протоки під час їхнього переходу з Чорного моря до Азовського. Під час судового розгляду він клопотав про тримання під вартою у слідчому ізоляторі всіх захоплених моряків, у тому числі поранених.

Наразі колишньому українському правоохоронцю заочно повідомлено про підозру в дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Захоплення українських моряків у Керченській протоці: що відомо

25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження у Керченську протоку буксира "Яни Капу" та катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, що вже поверталися до Одеси, не отримавши інформації про можливість проходження протокою.

Окупанти захопили в полон 24 українських військових, троє з яких були поранені. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону РФ.

Полонених українців було заарештовано так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" та "Матроська тиша".

7 вересня 2019 року в рамках обміну полоненими усіх моряків повернули додому, а у листопаді – захоплені Росією катери та буксир. Вони були розграбованому стані.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказовою базою у справі проти Російської Федерації щодо захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці.

У жовтні 2021 року суд у Гаазі почав слухання щодо юрисдикції у справі.

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