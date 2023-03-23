У злочинному угрупуванні брали участь українці з різних куточків держави.

Кіберполіція України викрила злочинне угрупування українських "донатерів", які переказували гроші на потреби російських військових та незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України. За даними правоохоронців, у змові брали участь восьмеро жителів різних регіонів України.

"Інформацію про збори вони отримували з пропагандистських Telegram-каналів. Загалом фігуранти переказали близько 200 тисяч гривень на криптогаманці, утворені росіянами", - йдеться у повідомленні.

У ході оперативних заходів кіберполіція заблокувала вісім криптовалютних гаманців, які використовувалися у злочинних цілях. Загальний баланс на рахунках становить близько двох мільйонів гривень.

За місцями проживання фігурантів у Києві, в Харківській та Кіровоградській областях правоохоронці провели обшуки. Було вилучено ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти та "чорнові" записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Затримання зрадників України - останні арешти

Нагадаємо, в Україні правоохоронці продовжують "відбілювати" українське суспільство від зрадників та колаборантів. Зокрема, сьогодні у Житомирській області затримали колишнього військового, який розгорнув шпигунську діяльність проти України на користь ПВК "Вагнер".

Також напередодні СБУ затримала агента ФСБ Росії в Одеській області. Він передавав росіянам дані про новостворений добровольчий батальйон "Чорноморська січ".

Окрім цього, на території області вдалося упіймати зрадника, який коригував удари армії РФ по Одеській області. Він налагодив комунікацію безпосередньо з російськими "воєнними" кореспондентами.

Вас також можуть зацікавити новини: