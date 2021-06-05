За даними поліції, відомий одеський активіст Євген Резвушкін вимагав у жінки щомісячну плату за так зване "кришування" бізнесу.

Біляївський районний суд Одеської області відправив у СІЗО лідера однієї з громадських організацій Євгена Резвушкіна, затриманого за підозрою у вимаганні великої суми грошей у підприємниці.

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній прокуратурі, відповідне рішення суд ухвалив 4 червня.

Зокрема, суд постановив помістити підозрюваного під варту на два місяці. Альтернатива внесення застави не передбачена.

Читайте такожВ Одеській області за вимагання грошей затримали відомого активіста (відео)Водночас ряд проукраїнських активістів у соціальних мережах підтримали Резвушкіна. Вони нагадали, що він був серед тих, хто відстоював Одесу від сепаратистів і допомагав військовослужбовцям ЗСУ, добровольцям. Одні вважають його невинним і називають справу проти нього фарсом, інші підкреслюють, що винною людину може назвати лише суд, і не можна «клеїти ярлики», не розібравшись у ситуації.

Затримання активіста Євгена Резвушкіна: деталі

Відомий одеський активіст, лідер ГО «Автомайдан Одеса» і керівник охоронної компанії «Варта Міста» Резвушкін був затриманий 3 червня на Одещині.

Як повідомили в поліції, чоловік, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату - 80 тис. грн - за так зване «кришування» бізнесу. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить.

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Автор: Лариса Козова