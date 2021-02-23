За хабарі керівник факультету забезпечував курсантам допуск до польотів.

У Кропивницькому СБУ затримала під час одержання 5 тис. дол. неправомірної вигоди декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету.

Про це повідомляє прес-центр Служба безпеки України.

За даними слідства, посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять.

"Гроші він вимагав попри успішність та високий рейтинг майбутніх пілотів. Вартість такого "допуску" для одного курсанта декан оцінював у 11,5 тис. дол.", - йдеться в повідомленні.

Затримали керівника факультету на робочому місці одразу після одержання першої частини хабара у розмірі 5 тис. дол.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Також перевіряються інші факти його корупційної діяльності та можливої причетності керівництва вишу до правопорушення.

Катастрофа літака з курсантами на Харківщині: що сталося

Увечері 25 вересня 2020 року в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого було 27 осіб - військові льотчики й курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

З 26 вересня 2020 року навчальні польоти на Ан-26 та їх аналогах були припинені.

ДБР назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них - технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, і неналежне технічне обслуговування літака.

28 жовтня 2020 року урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26Ш, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

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Автор: Світлана Макринська