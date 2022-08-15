За 4 тис. доларів США він обіцяв вплинути на прийняття рішення службовими особами сектору дізнання одного з районних відділів поліції

На Львівщині під час отримання 4 тис. дол. затримано керівника одного із районних відділів Державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Згідно з повідомленням Офісу генерального прокурора, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду від колишнього працівника виконавчої служби.

"За 4 тис. доларів США він обіцяв вплинути на прийняття рішення службовими особами сектору дізнання одного з районних відділів поліції ГУ НП у Львівській області щодо непритягнення ексколеги до кримінальної відповідальності за фактом службового підроблення офіційних документів", - повідомили у прокуратурі.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомляв УНІАН, одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА затримали на вимаганні хабаря.

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