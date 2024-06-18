Йому призначили запобіжний захід у вигляді 2 млн грн застави.

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу Сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 млн грн застави – військового звинувачують у залученні бійців до будівництва маєтку.

Як інформує Державне бюро розслідувань, 3 червня правоохоронці повідомили про підозру командувачу регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

"Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій", - йдеться у повідомленні.

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Командувачу інкримінують перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

У ДБР наголошують, що не згодні з запобіжним заходом, обраним райсудом Одеси.

"Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн", - заявили у бюро.

За скоєне високопосадовцю загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, полковник з травня по листопад 2023 року замість бойових чергувань у службовий час незаконно залучав трьох військовослужбовців батальйону забезпечення та охорони до проведення будівництва (ремонту) приватного будинку в Одеській області.

"Таким чином він незаконно усунув їх від виконання бойових завдань та загалом від виконання обов’язків військової служби", - наголосили у прокуратурі.

На Закарпатті посадовець ТЦК використовував працю військових на будівництві

На Закарпатті викрили керівництво районного Територіального центру комплектування, яке використовувало військовослужбовців для будівництва власного будинку. За даними ДБР, з початку березня 2023 року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного ТЦК та СП солдати замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку.

Йшлося, що військовий комісар народився та навчався на території РФ, будувати маєток примушував вмотивованих та патріотично налаштованих підлеглих.

1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта працівники ДБР провели низку обшуків. Було вилучено $3,5 тис., атрибутику Російської Федерації (монети, документи про здобуття освіти у РФ), одяг з емблемами СРСР та РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди й навіть георгіївська стрічка.

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