Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

На Закарпатті викрито у зловживанні керівництво районного Територіального центру комплектування - начальник одного з підрозділів РТЦК використовував військовослужбовців для будівництва власного будинку.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, з початку березня цього року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку.

Зазначається, що військовий комісар народився та навчався на території РФ і зараз змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток.

1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта працівники ДБР провели низку обшуків. На будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони на цей час дають показання слідству.

Також під час обшуків було вилучено $3,5 тис., атрибутику Російської Федерації (монети, документи про здобуття освіти в РФ), одяг з емблемами СРСР та РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївська стрічка.

ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомило фігуранту про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Розслідування триває.

Скандали з воєнкомами та ТЦК

Як повідомляв УНІАН, раніше затримали посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього. У одного з військкомів при обшуку виявили наркотики.

Загалом, після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, родина якого під час повномасштабної війни придбала маєток в Іспанії за понад три мільйони євро та дороговартісний автомобіль, в Україні проводиться перевірка керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

Нещодавно стався ще один скандал - воєнкком на Дніпропетровщині за час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів.

Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України відкрило понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах.

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