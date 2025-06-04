Шарій заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.

Вінницький міський суд визнав Анатолія Шарія винним у державній зраді і заочно засудив до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України, зазначаючи, що суд ухвалив рішення сьогодні, 4 червня.

В повідомленні сказано, що з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України.

"Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановочних відео, де рашисти допитують українських полонених. Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у "потрібному форматі" і які запитання ставити бранцям", - зазначають в СБУ.

Відео дня

Сказано, що після зйомок Шарій монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них "дискредитаційні" для РФ кадри, зокрема із ознаками катувань полонених.

За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді.Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після "монтажу" поширював через свої інформресурси.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

В СБУ зазначають, що обидва засуджених переховуються від правосуддя, тому тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Шарій повідомив, що його заочно не тільки засудили до 15 років позбавлення волі, але й судом ухвалено рішення про конфіскацію у власність держави доменних імен його каналів у Telegram та YouTube.

Він суд називає "Винницкая помойка" і стверджує, що засідання відбувалося без участі його адвокатів. Шарій написав:

"До цього "суду", не дивлячись на мої вимоги, не допустили мене, обвинувачуваного".

При цьому переконує, що ні в чому не винуватий, а звинувачення проти нього це лише "загальні фрази в стилі "допомагав російським спецслужбам, котрі проводили інформаційні атаки".

Справа проти Шарія

Як повідомляв УНІАН, у 2021 року СБУ оголосила Шарію підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян. Йшлося про те, що він шкодив нацбезпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В Службі безпеки України і Офісі генерального прокурора повідомили, що викрито нові факти інформаційно-підривної діяльності Шарія, які він виконував за завдання російських спецслужб.

У травні 2023 року його затримали в Іспанії, однак вже наступного дня відпустили під підписку про невиїзд.

В березні 2024 року Шарій, який мешкав тоді в Іспанії, заявив, що на нього та дружину скоїли замах. У короткому відеозверненні з автомобіля розповів, що нібито двоє озброєних людей скоїли напад на нього. Один з нападників нібито намагався розстріляти автівку пропагандиста.

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