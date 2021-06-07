Дитина загинула внаслідок стрілянини, влаштованої п’яними поліцейськими заради розваги.

Суд ще на два місяці залишив під вартою поліцейського Івана Приходька, який є одним з обвинувачених у вбивстві два роки тому 5-річного Кирила Тлявова.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення щодо продовження Приходьку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сьогодні ухвалив Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд.

Таким чином суд задовольнив відповідне клопотання прокуратури.

Приходько - єдиний з чотирьох обвинувачених у вбивстві Тлявова, який утримується під вартою. Попередній термін тримання його в СІЗО спливає сьогодні.

2 червня засідання суду щодо подовження Приходьку запобіжного заходу було зірване: підозрюваний, який брав участь у засіданні за допомогою відеозв’язку із СІЗО, заявив, що йому не вручили клопотання щодо продовження запобіжного заходу, і що його адвокат зайнятий в іншій справі.

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Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: деталі

31 травня 2019 року у Переяслав-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, розташованих у місці, де могли перебувати люди.

В результаті стрілянини загинув 5-річний Тлявов, який перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Патрульним оголосили про підозру в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу) та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Пізніше ДБР оголосило про підозру третій особі. За даними слідства, цей чоловік перебував разом із вже раніше затриманими двома правоохоронцями і також здійснював постріли зі зброї. Зброю, з якої вбито дитину, не знайдено.

Потім прокуратура повідомила про підозру на той час 16-річному сину Петровця, який став ще одним фігурантом справи.

23 грудня 2019 року ДБР направило справу до суду. Того дня тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що один з підозрюваних обвинувачується у вбивстві дитини через необережність. Всі четверо – в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї.

31 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що справа про вбивство Тлявова найближчим часом вийде на «фінальну стадію» судового розгляду.

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Автор: Дмитро Хилюк