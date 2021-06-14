З відповідною пропозицією Рада суддів звернулась до Міністерства юстиції.

Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свою нерухомість.

Таке рішення було прийнято на засіданні Ради суддів України, повідомляється сайті "Судова влада України".

Серед рішень Ради суддів є звернення до Міністерства юстиції України "з вимогою вжити заходів для забезпечення дотримання гарантій незалежності суддів, встановивши заборону на збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб стосовно суддів та будь-яких інших осіб через мобільний додаток "ДРРП Реєстр нерухомості" та подібних до такого без використання кваліфікованого електронного підпису".

Мова йде про те, що на сьогодні за умови внесення певної плати можна офіційно отримати відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно за вказаною адресою; реєстраційним номером об'єкта нерухомості; кадастровим номером земельної ділянки; ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи, не використовуючи при цьому для власної ідентифікації кваліфікований електронний підпис.

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Скандальна нерухомість суддів

Минулого року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, окрім маєтку в окупованому Криму, також володіє елітною нерухомістю в Києві та поблизу столиці.

Зокрема, мова йде про чотирикімнатну квартиру в ЖК "Новопечерські липки" та великий маєток із басейном під Києвом. Ці об'єкти записані на матір та тещу Тупицького. Квартиру було придбано у вересні 2013 року одразу після призначення його до КСУ. Площа житла - 216,5 квадратних метрів. Згодом родина придбала ще два паркомісця у "Новопечерських липках".

У Василькові під Києвом родина судді має маєток з басейном. Площа будинку - 211,4 квадратних метри, земельних ділянок - 23 сотки. Це все було придбано у серпні 2018 року та оформлено на тещу Тупицького Ларису Колпаченко.

Водночас, в березні цього року заступник голови Конституційного суду України (КСУ) Сергій Головатий задекларував у власності храм Української Православної церкви Київського патріархату.

Також суддя задекларував житловий будинок поблизу столиці площею 464 кв.м., який придбав у 2012 році, і чотири земельні ділянки в Київській області. У Києві у Головатого - дві квартири (142 і 96,6 кв.м).

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Автор: Дмитро Хилюк