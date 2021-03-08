Гравець виграв 33 032 000 гривень / фото УНІАН
В Україні гравець у «Супер лото» виграв рекордний джекпот.
Читайте такожФестиваль борщу потрапив до Книги рекордів УкраїниПро це повідомляє «Українська національна лотерея».
Відзначається, що переможець ще не звернувся до УНЛ.
Білет він придбав на сайті.
«Джекпот. Супер Лото зірвано! Неймовірно пощастило онлайн-гравцю УНЛ. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень! Вітаємо нашого переможця», - йдеться у повідомленні.
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