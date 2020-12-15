Правоохоронці знесли понад десять наметів, встановлених учасниками акції на підтримку малих і середніх підприємців "SaveФОП" на Майдані Незалежності в Києві, відбулася сутичка.
Читайте такожСитуація на Майдані: ФОПи готуються до ночівлі, правоохоронці оточили площуЯк передає кореспондент УНІАН, спочатку правоохоронці в повному захисному спорядженні почали відтісняти учасників зібрання, а підприємці – розбігатися по сторонах.
Правоохоронці знесли і забрали всі намети, які були встановлені біля сцени.
Між правоохоронцями і мітингувальниками розпочалася сутичка, застосовувався сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Після повалення наметів правоохоронці відступили.
Активісти заявляють, що проводять мирну акцію і що не мають жодної зброї і піротехнічних засобів.
Учасники зібрання не залишають Майдан Незалежності і кричать "Ганьба" правоохоронцям і президенту Володимиру Зеленському.
Організатори акції заявили, що будуть стояти на Майдані і без наметів. Вони звинувачують правоохоронців у тому, що ті "труять газом" мирних підприємців, які відстоюють свої права.
Також вони звинуватили владу Зеленського у "спробі зачистки Майдану".
"Чим ми вам заважаємо на Майдані Незалежності? Тим, що стоїмо на ногах, а не на колінах? Чим ми вам заважаємо, президент Зеленський, уряд, Верховна Рада, правоохоронці? Чому ми не маємо права тут стояти? Чому ми не маємо права проводити тут свій мирний протест?" - заявили організатори акції під час виступу перед учасниками зібрання.
Акція протесту ФОПів
Раніше учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" заявили, що мають намір ночувати на Майдані Незалежності.
Учасники акції вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.
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