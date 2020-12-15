Застосовувався сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Правоохоронці знесли понад десять наметів, встановлених учасниками акції на підтримку малих і середніх підприємців "SaveФОП" на Майдані Незалежності в Києві, відбулася сутичка.

Читайте такожСитуація на Майдані: ФОПи готуються до ночівлі, правоохоронці оточили площуЯк передає кореспондент УНІАН, спочатку правоохоронці в повному захисному спорядженні почали відтісняти учасників зібрання, а підприємці – розбігатися по сторонах.

Правоохоронці знесли і забрали всі намети, які були встановлені біля сцени.

Між правоохоронцями і мітингувальниками розпочалася сутичка, застосовувався сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Після повалення наметів правоохоронці відступили.

Активісти заявляють, що проводять мирну акцію і що не мають жодної зброї і піротехнічних засобів.

Учасники зібрання не залишають Майдан Незалежності і кричать "Ганьба" правоохоронцям і президенту Володимиру Зеленському.

Організатори акції заявили, що будуть стояти на Майдані і без наметів. Вони звинувачують правоохоронців у тому, що ті "труять газом" мирних підприємців, які відстоюють свої права.

Також вони звинуватили владу Зеленського у "спробі зачистки Майдану".

"Чим ми вам заважаємо на Майдані Незалежності? Тим, що стоїмо на ногах, а не на колінах? Чим ми вам заважаємо, президент Зеленський, уряд, Верховна Рада, правоохоронці? Чому ми не маємо права тут стояти? Чому ми не маємо права проводити тут свій мирний протест?" - заявили організатори акції під час виступу перед учасниками зібрання.

Акція протесту ФОПів

Раніше учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" заявили, що мають намір ночувати на Майдані Незалежності.

Учасники акції вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко