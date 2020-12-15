На фото видно, що поліція застосувала проти учасників акції спецзасоби.

На Майдані Незалежності в Києві відбулися бійки між активістами руху #saveФОП і поліцією.

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Протестувальники намагалися встановити намети, але правоохоронці їм завадили. Повідомляється про десятки постраждалих.

Судячи з фоторепортажу REUTERS, поліція застосувала сльозогінний газ. На площі також підпалили шини або сміття.

Учасники акції закликають поліцейських не застосовувати силу до них і згадати 2014 рік, часи Революції Гідності.

Вимогою акції руху "SaveФОП "" СТОП локдаун!"є скасування карантину для малого та мікробізнесу та прийняття законопроектів № 3853-1 (2), № 3993, спрямованих на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Протести ФОПів 15 грудня

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух на вулиці Грушевського було перекрито.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Що було раніше

Українські підприємці руху #SaveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року

Тим не менш, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.

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Автор: Дмитро Захаров