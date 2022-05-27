Під тимчасовою окупацією наразі перебувають 1170 шкіл.

Свідоцтва про загальну середню освіту отримають усі випускники, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров.

"Документи про освіту цього року отримають усі діти, у тому числі ті, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Відповідно до нормативно-правової бази, випускники, які цього року потребують атестатів для вступу до вишів, мають знати лише серію та номер свого свідоцтва про загальну середню освіту, оригінал документа не потрібний. Серію, номер, відповідні додатки до документа можна отримати через електронний запит до міністерства освіти. Для тих громадян, які потребують оригінал документу, Міністерством освіти України та Управліннями освіти на місцях визначається перелік освітніх закладів на підконтрольних Україні територіях, де можна отримати відповідні документи", - сказав він.

Також він зазначив, що завершується підготовка Порядку щодо спрощеного вступу до ВНЗ дітей з тимчасово окупованих територій.

"Більше того, президентом поставлене завдання щодо можливості вступу цих дітей до вишів за державним замовленням, тобто безкоштовно, і щодо переводу на безкоштовне навчання студентів, які навчались у вишах на тимчасово окупованих територіях на контрактній основі і не мають змоги оплачувати навчання", - додав він.

Також Дніпров відзначив, що під тимчасовою окупацією наразі перебувають 1170 шкіл.

Як повідомляв УНІАН, у зруйнованому рашистами Маріуполі окупаційна влада протягом травня збирається запустити чотири школи по одній в кожному районі міста.