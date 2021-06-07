Олександра Дедюхіна на три місяці "відлучили" від публічної діяльності у соціальних мережах.

Єпархіальна рада покарала полтавського священика ПЦУ і депутата від "Європейської Солідарності" Олександра Дедюхіна після його висловлювань щодо абортів.

Про це 7 червня повідомляється на офіційному сайті Полтавської єпархії.

Мова про скандал, який зчинився минулого тижня. Тоді настоятель Свято-Миколаївської релігійної громади написав у Facebook про аборти, зокрема, назвавши недорозвинутими тих, хто вимагає права розпоряджатись своїм тілом. Через це його звинуватили у сексизмі.

У єпархії проаналізували низку дописів Дедюхіна за 2021 рік та зробили висновок, що в публікаціях фігурують "висловлювання, які принижують людську гідність, розпалюють ворожнечу в суспільстві на політичному ґрунті, суперечать фундаментальним принципам християнської моралі та етичним нормам православної аскетики, завдають шкоди авторитету Православної церкви України".

Тепер до 19 серпня його відсторонили від звершення Божественної літургії, а також поставили перед ним вимогу припинити до 6 вересня 2021 року "будь-яку публічну діяльність у соцмережах".

"Надалі таку публічну діяльність він може провадити виключно в межах норм християнської моралі та пастирської етики", - зазначається в рішенні ради.

Окрім того, рада запропонувала панотцю зробити вибір: залишатися священиком або бути політиком-блогером.

Читайте такожЗавжди винна"Рекомендувати протоієрею Олександру Дедюхіну на час дії заборони обміркувати свою позицію щодо вибору - залишитися священнослужителем Православної церкви та провадити свою пастирську діяльність згідно з церковними правилами та присяги священнослужителя чи обрати шлях світського політика та блогера. В разі повторення вищевикладених порушень керуючим єпархії має бути накладено суворіші канонічні покарання або ж справу слід передати на розгляд Священного синоду Православної церкви України", - повідомляється на сайті.

Єпархіальна рада констатувала "факт неприпустимості для священнослужителя і культурної особистості деяких вжитих ним висловлювань".

Водночас учасники засідання ради підкреслили, що "згідно з віровченням Православної церкви та здорового глузду" дитина до народження, хоч і перебуває в лоні матері, однак не є її частиною, а є людською особистістю "від моменту зачаття, її життя є цінним, як кожне людське життя, і потребує захисту".

Скандал із Дедюхіним: що священик написав про аборти

У своєму дописі на Facebook Олександр Дедюхін назвав "недорозвинутими" тих, хто виступає за аборти.

"Коли недорозвинуті особистості ходять з транспарантами на кшталт: "Мое тело - мое дело", як людина, що поважає свободу інших, я в принципі можу частково з цим погодитися. До тієї межі, коли це не обмежує свободу інших… Дитина в утробі - це не частина тіла жінки та зовсім не частина тіла чоловіка", - писав Дедюхін.

Після цього допису здійнялася хвиля обурливих коментарів, і тоді священик опублікував ще один, в якому, зокрема, писав: "Як там старі люди кажуть: "С*чка не схоче - кобель не вскоче". І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність".

Згодом Дедюхін прибрав образливі слова з посту, а потім взагалі видалив дописи.

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Автор: Катерина Комолова