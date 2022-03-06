"Бій на світанні, сонце і дим, мало хто знає, що ж буде з ним..."

Лідер рок-гурту "Океан Ельзи", громадський діяч Святослав Вакарчук вступив до лав територіальної оборони рідного Львова.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Вакарчук після початку війни їздив по Україні, був у Харкові, де зробив фото з Сергієм Жаданом.

В цей час у рядах територіальної оборони різних міст службу несуть і селебріті: серед спортсменів це брати Клички, Василь Ломаченко, Олександр Усик, а також екс-футболіст Олександр Алієв та тенісист Сергій Стаховський.

Музиканти Тарас Тополя, Олександр Положинський, Віктор Павлік та багато інших також вступили в територіальні оборони.

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