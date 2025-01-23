Він має за три дні повернутися на службу у ЗСУ.

Військовослужбовця Сергія Гнезділова, який вчинив публічне СЗЧ минулого року, випустили з-під варти. Відповідне рішення ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра, повідомляє Радіо Свобода.

Уточнюється, что на засіданні 23 січня суддя ухвалила клопотання про звільнення Гнезділова від кримінальної відповідальності.

При цьому вказується, що за три дні він має повернутися на службу і бути оператором БПЛА.

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Публічне СЗЧ Сергія Гнезділова - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнєзділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі.

Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця.

Раніше Гнезділов заявляв у суді, що повернеться на службу лише після подання Міністерством оборони законодавчої ініціативи щодо встановлення чітких термінів служби.

6 січня суд продовжив запобіжний захід Гнезділову - він мав залишатися в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Нагадаємо, що до 1 березня 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутися без кримінальної відповідальності.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, близько 60% тих, хто після самовільного залишення частини (СЗЧ) виявив бажання служити далі та подали рапорт у застосунку "Армія+", зараз у процесі повернення чи вже повністю поновились на службі в нових частинах.

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