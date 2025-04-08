Стосовно військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирство на термін до 3 днів і повернулись, кримінальне провадження не порушується.

Оприлюднено роз’яснення щодо оновленого алгоритму дій при випадках самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства, що реалізується після 1 березня 2025 року. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Так, у випадку, якщо було СЗЧ на термін до 3 днів:

Кримінальне провадження не порушується;

Військовий може повернутися до частини, яку залишив;

При поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

У випадку, якщо СЗЧ тривало понад 3 дні, але вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу, передбачено що:

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Порушується кримінальне провадження;

Військовий особисто звертається через застосунок Армія+ до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

Військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;

Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Якщо СЗЧ вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:

Порушується кримінальне провадження;

Військовослужбовця розшукують і затримують;

Військовослужбовцю обирається запобіжний захід;

Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

Судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

Закон про можливість повернутись на службу

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Верховна Рада України ухвалила закон про можливість повернутись на службу після першого самовільного залишення військової частини або дезертирства. Ним передбачалося, що для тих, хто до 1 січня 2025 року добровільно повернулися і якщо це перший випадок, то продовжується контракт й поновлюються виплати та соціальні пільги.

9 січня 2025 р. парламент ухвалив закон, яким продовжив до 1 березня 2025 року термін добровільного повернення до служби після СЗЧ чи дезертирстава.

За словами голови ВРУ Руслана Стефанчука, рішення прийнято зважаючи на "позитивну динаміку, коли ми дали можливість зробити це до 1 січня".

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