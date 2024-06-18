Після другої повістки ТЦК робить запит до відділу поліції з проханням здійснити адміністративне затримання вказаної особи.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) згідно з новими правилами мобілізації мають право повторно направити повістку. Про це в ефірі Еспресо повідомила адвокат Катерина Аніщенко.

За її словами, законом про мобілізацію передбачено, що в разі, якщо особа військовозобов'язаного віку не з'явилася у ТЦК в час, зазначений у повістці, або відмовилась від отримання такої повістки, або ця повістка надійшла до відділу ТЦК з відміткою працівника пошти, що особа відмовилась або відсутній адресат за вказаною адресою, то відповідно ТЦК має право повторно направити таку повістку.

"Вона буде належним чином оформлена і буде вважатися такою, що надіслана на адресу задекларованого місця реєстрації або проживання військовозобов'язаного", - пояснила юрист. Відео дня

Вона уточнила, що після другої повістки ТЦК робить запит до відділу поліції, з проханням здійснити адміністративне затримання вказаної особи.

"Якщо дільничний відділу поліції не знайшов цього військовозобов'язаного чоловіка шляхом опитування сусідів, знаходження його фізично, то надалі ці матеріали збираються, і працівники ТЦК мають право, і скоріш за все, так і будуть робити - надсилати позовні заяви до суду, з метою накладення штрафів, а також заборони керувати транспортними засобами для таких військовозобов'язаних чоловіків", - розповіла Аніщенко.

Вона також додала, що кримінальна відповідальність настає для чоловіків військовозобов'язаного віку лише в тих випадках, коли вони пройшли ВЛК і не з'явилися до ТЦК за вказаною бойовою повісткою.

"Тобто вже відбувся процес, готується наказ на їх мобілізацію, а вони не з'явилися за повісткою з речами. Тоді це кримінальна відповідальність. До цього моменту, коли особа не з'явилася, це адміністративна відповідальність", - каже адвокат.

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