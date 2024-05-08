За словами Катаріни Матернової, прогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС неможливо.

Зараз прогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС – це те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень. При цьому озвучена головою Європейської ради Шарлем Мішелем дата 2030 рік - цілком реальна. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказала посол ЄС в Україні Катеріна Матернова.

За її словами, звичайно, війна має великий вплив на євроінтеграцію України, "так само як і прогрес стосовно реформ".

"Але я гадаю, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна", - сказала дипломат. Відео дня

Вона підкреслила, що "Україна рухається в правильному напрямку, і я думаю, що в червні офіційно почнуться переговори".

"Якщо поглянути на процес розширення, те, що для цього потрібно, та рівень консенсусу, необхідний з боку ЄС, то рух України – дуже швидкий. ... 4 дні після повномасштабного вторгнення, а Україна вже подала запит на вступ, дуже швидко дала відповіді на цей велетенський бюрократичний опитувальник. За три місяці потому отримала статус кандидата, а вже у грудні минулого року отримала зелене світло на переговори про вступ від європейських лідерів", - каже Матернова.

Вступ України до ЄС - останні новини

Днями президент Польщі Анджей Дуда назвав пріоритет у головуванні Польщі в Євросоюзі. За його словами, необхідно підтримувати процес вступу до Євросоюзу України, Молдови та країн Західних Балкан.

Також УНІАН повідомляв, що стало відомо про "джентельменську угоду" між Україною та ЄС. За словами віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, у червні має бути затверджена переговорна рамка про організаційні аспекти ведення перемовин.

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