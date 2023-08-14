Кабінет міністрів України дозволив у період дії воєнного стану виїзд за кордон родичам загиблих або зниклих безвісти під час Антитерористичної операції.

Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану.

"Зміни затверджені Постановою КМУ від 11 серпня 2023 р. №840. Громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як повідомляється на сайті Кабміну, відповідні зміни до Правил внесено, "аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 року до 30 квітня 2018 року)".

Відео дня

В уряді пояснили, що Правилами визначено, що під час дії воєнного стану право на перетин державного кордону мають, зокрема, "військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули (пропали безвісти) під час участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України" (це періоди 30 квітня 2018 року – 24 лютого 2022 року та з 24 лютого 2022 року).

Однак дія Правил не поширювалась на військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО.

"Уряд (11 серпня) зняв обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО. Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів", – наголосила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Перетин кордону в Україні: деталі

Як відомо, 23 січня президент України підписав рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон.

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення, зазначив, що таким чином українським посадовцям різних рівнів більше не вдасться їздити за кордон на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою.

Згодом у ДПСУ інформували, що пропуск за кордон посадових осіб в Україні відбуватиметься лише у службові відрядження, посилаючись на зміни до Постанови №57. Водночас зауважувалось, що є низка винятків, які стосуються як чоловіків-держслужбовців, так і жінок. Йдеться, наприклад, про одиноких батьків, які їдуть відвідувати своїх дітей віком до 18 років, або про посадовців, що хочуть перетнути кордон з метою лікування там.

Вас також можуть зацікавити новини: