Повно охочих за долари купити дозвіл на виїзд за кордон, стверджує американське видання.

За весь час повномасштабної війни на кордоні України було затримано стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п'яти бригад ЗСУ.

Як повідомляє Financial Times, 13 600 українських чоловіків упіймали при спробі перетнути кордон й ще 6 100 тих, кого арештували на пропускному пункті за використання фальшивих документів.

У своїх висновках FT опирається на звіти, отримані від українських прикордонників.

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"Нещодавня хвиля корупційних скандалів показує, що дехто сплачує тисячі доларів за документи про звільнення від військового обов'язку", - пише видання.

Перетин кордону в Україні: деталі

У Верховній Раді були розмови про дозвіл виїзду за кордон для чоловіків, але за певних умов. Дозвіл на виїзд можуть отримати не всі. Серед тих, кому хочуть дати можливість їхати за кордон - студенти, спортсмени та інші громадяни, які не підлягають мобілізації.

Нещодавно екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд за кордон чоловікам навіть після завершення війни і цією заявою розлютив суспільство.

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