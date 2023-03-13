Після останнього масованого ракетного удару військ РФ у харків'ян виникли труднощі з пересуванням містом.

Мер Харкова Ігор Терехов зробив обережний прогноз з приводу відновлення роботи наземного електротранспорту для харків'ян. Як відомо, 9 березня окупанти повністю знеструмили місто.

За словами чиновника, якщо надалі не буде нових обстрілів по місту, лінії вдасться запустити вже в середу, 15 березня. Про це Терехов розповів українським ЗМІ, пише Klymenko Time.

"Буду обережним у прогнозах, за нашими приблизними даними, будемо очікувати, що в середу вранці буде електротранспорт на маршрутах міста. Це дуже обережний прогноз. Ми не можемо знати, що в голові у РФ, можуть бути ще обстріли", - зазначив мер.

Тролейбуси й трамваї в Харкові "зупинилися" після 9 березня

Нагадаємо, що проблеми з використанням громадського транспорту спостерігаються у жителів Харкова доволі часто, адже місто фактично знаходиться на кордоні з РФ. Це дозволяє ворожим військам запускати снаряди по Харкову, навіть без застосування ракетних атак.

Однак глобальні проблеми з рухом тролейбусів та трамваїв виникли в місті 9 березня. Цього дня окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні та пошкодив об'єкти інфраструктури, які живили місто електроенергією. Через це місцева влада вирішила тимчасово зупинити рух міського електротранспорту. Відповідний транспорт замінюють 100 автобусів.

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