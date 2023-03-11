Крім того, у лісі в Ізюмському районі на міні підірвався молодий чоловік.

За добу окупанти масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Під вогнем були щонайменше 20 населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Внаслідок обстрілів села Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

За його даними, у Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки, сталися пожежі.

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Синєгубов нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека. "Вчора, біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням", - повідомив очільник ОВА.

Також він додав, що енергетики Харківської області відновили енергопостачання 100% абонентів у Харкові. Тривають роботи над відновленням руху міського електротранспорту. Синєгубов уточнив, що в області без електроенергії залишаються 15 тис. абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. Але й там найближчим часом енергетики відновлять електропостачання.

Ситуація в Харківській області

Харківська область постійно потерпає від російських обстрілів. Так 9 березня під час масованої ракетної атаки у Харкові та області зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

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